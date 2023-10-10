Стало известно, сколько дел расследует ДБР по фактам нарушений в военкоматах и ВЛК

В суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек.

Государственное бюро расследований усилило системную работу по противодействию злоупотреблениям и нарушениям в территориальных центрах комплектования и соцподдержки и военно-врачебных комиссиях. Всего в этом году ДБР расследует 260 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ДБР сообщил о подозрении еще 58 лицам.

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"В рамках этих уголовных производств ГБР также задокументировало факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 млн гривен, а суды арестовали имущества на сумму свыше 3,2 млн гривен", — говорится в сообщении.

Бюро предупреждает должностных лиц, вынашивающих намерения использовать служебное положение ради собственной наживы во время войны.

"Вас обязательно будет разоблачен и привлечен к ответственности", — подчеркнули там.

Последние скандалы ТЦК

Черновицкий ТЦК и СП (военкомат – ред.) оказался в центре скандала. Так, в Сети распространили видео, где работники ТЦК и патрульная полиция якобы привлекли к сотрудничеству бандита, выбивавшего из мужчины согласие на мобилизацию.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении представителей Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые накануне затолкали мужчину в микроавтобус.

Военнослужащий Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) помогал депутатам и их родственникам избежать мобилизации.

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