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Стало известно, сколько денег на производство оружия в Украине планируют выделить в 2025 году

Стало известно, сколько денег на производство оружия в Украине планируют выделить в 2025 году

Сколько денег на производство оружия в Украине планируют выделить в 2025 году/Фото: Герман Сметанин

Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является одним из приоритетов государства в условиях полномасштабной войны.

На производство вооружения и военной техники в 2025 году выделено более 55 миллиардов гривен. Это больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Так, по его словам, среди предусмотренных 55 миллиардов гривен основная часть средств – 54,55 миллиарда гривен – будет направлена на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий и наращивание производственных мощностей для изготовления оборонной продукции.

Еще 500 миллионов гривен предусмотрено на программу доступных кредитов для оборонных предприятий. Благодаря этой программе, начатой в этом году, производители могут получать кредиты под 5% годовых, а разницу в процентах будет покрывать государственный бюджет.

Для сравнения, в 2024 году на оборонную промышленность было выделено около 51 миллиарда гривен.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, правительство утвердило проект Госбюджета на 2025 год до второго чтения.

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