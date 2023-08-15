Стало известно, сколько детей эвакуировали из Харьковской области

За минувшие сутки из общин, постоянно находящихся под вражескими обстрелами, эвакуировали 44 человека, в том числе 19 детей и 2 человека с инвалидностью.

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов



Всего за период с 9 августа 2023 эвакуировано 248 человек, из них 90 детей. Все эвакуированные получают медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную помощь. Те, кто в этом нуждается, обеспечиваются бесплатным временным жильем.



Спасибо всем, кто помогает осуществлять эвакуацию. В частности, волонтерам Единого координационного гуманитарного центра, Нацполиции, ГСЧС, представителям местных властей.

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Все желающие выехать из опасных районов могут звонить по номерам:

Единый координационный гуманитарный центр, круглосуточно:

+380507890124

+380637896474

Горячая линия Купянской МВА для жителей общины, ежедневно с 9:00 до 16:00:

+380989412300

Добавим, в районе Купянска Харьковской области российская армия не имеет даже тактического успеха. Впрочем, оккупанты пытаются перехватить инициативу на этом участке фронта.

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