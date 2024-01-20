Стало известно, сколько детей с начала принудительной эвакуации вывезли из Донбасса

Населенные пункты расположены на линии столкновения и жители там подвергаются опасности.

В Донецкой области с начала принудительной эвакуации с апреля 2023 года в безопасные районы вывезли 856 детей из 43 населенных пунктов.

Об этом заявил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, — пишет Укринформ.

«Я хотел подчеркнуть принудительную эвакуацию деток, которой мы занимаемся сейчас. У нас она началась с апреля прошлого года. За это время было эвакуировано уже 856 детей из 43 населенных пунктов, определенных протокольными решениями координационного штаба. И в этих 43 населенных пунктах уже детей нет, вывезли всех», – подчеркнул Петлин.

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Сейчас Торецкой общине продолжается эвакуация из трех населенных пунктов — это Торецк, поселки Щербиновка и Северный, где остаются всего 23 ребенка.

«И вопрос этот рассматривается постоянно. Сейчас, вскоре, возможно, будет принято решение, дополнительно будет тогда информация относительно Очеретинской, Мариинской и Селидовской общин, где остаются дети», — сказал Петлин.

Эти населенные пункты расположены на линии столкновения и жители там подвергаются опасности, в том числе дети.

Напомним, что в июле 2023 года в Сумской ОВА заявили, что власти эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны в приграничных с Россией общинах Сумской области.

Позже руководитель ОВА уточнил, что принудительной эвакуации не будет.

Напомним, что населенные пункты Сумщины, расположенные вблизи границы с РФ, регулярно подвергаются преступным обстрелам со стороны России. Как и прифронтовые города востока и юга, их враг просто стирает с лица земли. Кроме того, приграничные районы Сумщины терроризируют российские ВРГ.