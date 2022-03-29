Стало известно, сколько детей выехали из Киевской области из-за войны

Стало известно, сколько детей выехали из Киевской области из-за войны

Больше всего детей выехало из Бучанского (31 864 ребенка), Броварского (21 921 ребенок) и Белоцерковского (18 188 детей) районов.

Из Киевской области из-за военной агрессии вынужденно выехали более 120 тысяч детей. Более 98 тысяч из них – дети школьного возраста.

Такими данными поделился бывший глава Киевской ОГА, глава гуманитарного штаба КОВА Алексей Кулеба.

"Более 98 тысяч человек – дети школьного возраста, еще почти 22 тысячи – дошкольного. Из 120 тысяч эвакуированных детей почти 37 тысяч – выехали за границу", – проинформировал он.

Больше всего детей выехало из Бучанского (31 864 ребенка), Броварского (21 921 ребенок) и Белоцерковского (18 188 детей) районов.

"Бориспольский район покинули 1 3793 ребенка, Вышгородский — 5 734 ребенка, Обуховский — 11 726 детей, Фастовский — 16 872 ребенка", — добавил Кулеба.

Напомним, в Ирпене возле Киева от рук российских оккупантов погибли родители музыкального руководителя, дирижера Львовской оперы Ивана Чередниченко.

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