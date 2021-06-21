Стало известно, сколько детей заразилось коронавирусом в "Артеке" в оккупированном Крыму

Контактных детей перевели в обсерватор.

В незаконно аннексированном Крыму медики выявили заражение коронавирусом у 12 детей, находившихся в оккупированном международном детском центре "Артек".

Об этом заявил "директор" "Артека" Константин Федоренко в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день выявлено двенадцать детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения "министерства здравоохранения республики Крым". Там было подтверждено, что у детей COVID", — сказал он.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у нескольких отдыхающих в международном детском центре "Артек".

Также источник сообщил "Интерфаксу", что зараженных было шестеро. Контактных детей перевели в обсерватор.

Напомним, что после незаконной аннексии Крыма детский лагерь попал под контроль оккупационных властей. 22 июня 2016 года ГПУ "Международный детский центр "Артек" возобновил свою работу на базе санаторного комплекса в Пуще-Водице под Киевом.

Ранее сообщалось, что в Ялте количество пострадавших от потопа возросло до 24-х, два человека пропали без вести.

Несовершеннолетние дети сирийского диктатора отдыхали в лагере "Артек" в Крыму

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