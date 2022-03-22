Стало известно, сколько домов повреждено от российской агрессии в Украине

Стало известно, сколько домов повреждено от российской агрессии в Украине

Эта статистика отражает только те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь

С начала полномасштабной агрессии России против Украины, частично повреждено около 3780 жилых домов, полностью уничтожен 651 дом.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш, пишет Укринформ.

«Уже есть аналитика по количеству пораженных зданий. Около 3780 жилых домов частично повреждены, полностью уничтожены 651 жилой дом», – сказал Примуш.

Эта статистика отражает только те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь, и она не касается оккупированных территорий. Поэтому масштабы разрушений значительно больше.

В то же время, по словам Примуша, ГСЧС уже разрабатывает планы восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры страны.

"Мы уже занимаемся комплектованием сил для будущего восстановления страны", — отметил он.

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