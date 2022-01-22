Стало известно, сколько еще миллионов доз вакцины против коронавируса получит Украина

Сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки против COVID-19.
В Украине сейчас налицо 11,5 млн доз вакцины против коронавируса, а еще более 40 млн доз будут поставлены по контрактам и в рамках механизма COVAX.
Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.
"На складах у нас сейчас 11,5 млн доз вакцины. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на поставки. Также 6,5 млн доз вакцины Coronavak, и 10 млн доз по механизму COVAX", – сказал Ляшко.
Он отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки против COVID-19. В частности, в зависимости от динамики и мутации коронавируса, вакцинация может проводиться так же, как и против гриппа, — накануне эпидемического сезона ОРВИ.
Ранее Виктор Ляшко:
- назвал области, которые являются следующими кандидатами на "красную" зону ;
- рассказал, будут ли вводить в Украине новые локдауны;
- сообщил, когда будет пик новой волны COVID-19 ;
- предупредил об увеличении количества больных и госпитализаций;
- отметил, какой будет COVID-вакцинация после "бустера".
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.