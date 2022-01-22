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Стало известно, сколько еще миллионов доз вакцины против коронавируса получит Украина

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Стало известно, сколько еще миллионов доз вакцины против коронавируса получит Украина

Календарь прививок: когда делать? / pixabay.com

Сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки против COVID-19.

В Украине сейчас налицо 11,5 млн доз вакцины против коронавируса, а еще более 40 млн доз будут поставлены по контрактам и в рамках механизма COVAX.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

"На складах у нас сейчас 11,5 млн доз вакцины. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на поставки. Также 6,5 млн доз вакцины Coronavak, и 10 млн доз по механизму COVAX", – сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки против COVID-19. В частности, в зависимости от динамики и мутации коронавируса, вакцинация может проводиться так же, как и против гриппа, — накануне эпидемического сезона ОРВИ.

Ранее Виктор Ляшко:

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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