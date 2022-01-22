Стало известно, сколько еще миллионов доз вакцины против коронавируса получит Украина

Стало известно, сколько еще миллионов доз вакцины против коронавируса получит Украина

Сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки против COVID-19.

В Украине сейчас налицо 11,5 млн доз вакцины против коронавируса, а еще более 40 млн доз будут поставлены по контрактам и в рамках механизма COVAX.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

"На складах у нас сейчас 11,5 млн доз вакцины. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на поставки. Также 6,5 млн доз вакцины Coronavak, и 10 млн доз по механизму COVAX", – сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки против COVID-19. В частности, в зависимости от динамики и мутации коронавируса, вакцинация может проводиться так же, как и против гриппа, — накануне эпидемического сезона ОРВИ.

Ранее Виктор Ляшко:

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