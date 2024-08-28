Стало известно, сколько гидрогенерации потеряла Украина после ударов РФ: цифра неутешительная

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота поделился состоянием украинской гидроэнергетики и вызовами, стоящими перед энергетической системой страны перед зимой.

Украина потеряла более 40% гидрогенерации. В частности, речь идет о Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), Днепрогэс также практически не работает из-за значительных повреждений.

Об этом генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал в телемарафоне.

"Мы, конечно, теряем и потеряли немало. Мы понимаем, что Каховку мы потеряли полностью. Днепрогэс тоже большая, скажем, там практически на сегодняшний день не работает станция", — рассказал Сирота.

Он также отметил, что другие гидроэлектростанции также находятся в процессе восстановления, однако в условиях постоянных ракетных ударов это становится все сложнее.

"Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодняшний день это еще вопрос очень сложный", — добавил гендиректор "Укргидроэнерго".

Сирота подчеркнул, что восстановление генерации является длительным процессом, поскольку много оборудования производится за границей и имеет длительные сроки производства.

"Два месяца назад мы потеряли более 40% генерации, и это правда. Оборудование, которое нужно восстановить, производится за границей, и срок изготовления очень длинный", — отметил он.

Значительные потери наблюдаются также в тепловой генерации, которая вместе с гидроэнергетикой критически важна для балансировки энергосистемы.

"Тепловая генерация потеряла более 80%, мы за два месяца потеряли более 40%. Мы понимаем, что есть дефицит балансирующей генерации, но мы стараемся максимально сделать то, что можем", — подчеркнул Сирота.

Он выразил обеспокоенность предстоящей зимой, которая обещает быть сложной. Несмотря на усилия по восстановлению, точных прогнозов полного восстановления генерации нет, и многое зависит от дальнейших обстрелов и разрушений. "Мы планируем одно, враг планирует другое, поэтому сегодня что-то прогнозировать очень тяжело", — отметил он.

Гендиректор также подчеркнул, что вся энергетическая генерация, не только гидроэнергетика, должна работать в условиях дефицита. "Мы пытаемся сбалансировать энергосистему, но это же население видит, сколько в пиковые часы мы отключаем", — заметил Сирота.

Напомним, издание Politico написало, что накануне "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является едва ли не единственным спасением для страны. Поэтому правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции.

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