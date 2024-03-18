Стало известно, сколько группировок помогали уклонистам бежать за границу

Не прекращаются попытки пересечения границы по поддельным документам.
Правоохранители с начала полномасштабной войны разоблачили около 400 групп, способствовавших военнообязанным в незаконном выезде за границу.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, — пишет Укринформ.
«В общей сложности около 400 организованных преступных групп были разоблачены правоохранительными органами, которые за средства обещали людям содействие в незаконном путешествии через границу», — сказал он.
Демченко рассказал, что попытки незаконного пересечения границы происходят вне пунктов пропуска, часто через реки и горы.
Кроме того, что это незаконно, это также опасно для самих нарушителей. Из-за попыток преодоления горной местности или горных рек нарушители теряют жизнь», — констатировал представитель ГНСУ.
Кроме того, добавил он, не прекращаются попытки пересечения границы по поддельным документам.
При этом плата дельцам, организующим незаконное пересечение границы может колебаться от 3 тыс. до 10 тыс. долларов.
Напомним, ранее в Донецкой области ДБР разоблачило группу лиц, присвоивших более 3 тонн продовольственных товаров для военных. Обвинительный акт направлен в суд.
Читайте также:
- "Никто их не планирует спрашивать": в Минюсте заявили о радикальных шагах по мобилизации осужденных и заключенных
- Мобилизация в Украине: Минобороны внесло важные изменения в бронирование военнообязанных
- В Запорожье разоблачили масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство облсовета