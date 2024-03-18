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Стало известно, сколько группировок помогали уклонистам бежать за границу

Стало известно, сколько группировок помогали уклонистам бежать за границу

Уклоняющих постоянно задерживают на границе

Не прекращаются попытки пересечения границы по поддельным документам.

Правоохранители с начала полномасштабной войны разоблачили около 400 групп, способствовавших военнообязанным в незаконном выезде за границу.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, — пишет Укринформ.

«В общей сложности около 400 организованных преступных групп были разоблачены правоохранительными органами, которые за средства обещали людям содействие в незаконном путешествии через границу», — сказал он.

Демченко рассказал, что попытки незаконного пересечения границы происходят вне пунктов пропуска, часто через реки и горы.

Кроме того, что это незаконно, это также опасно для самих нарушителей. Из-за попыток преодоления горной местности или горных рек нарушители теряют жизнь», — констатировал представитель ГНСУ.

Кроме того, добавил он, не прекращаются попытки пересечения границы по поддельным документам.

При этом плата дельцам, организующим незаконное пересечение границы может колебаться от 3 тыс. до 10 тыс. долларов.

Напомним, ранее в Донецкой области ДБР разоблачило группу лиц, присвоивших более 3 тонн продовольственных товаров для военных. Обвинительный акт направлен в суд.

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