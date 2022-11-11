Стало известно, сколько коллаборантов с начала полномасштабного вторжения разоблачила Украина

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, — пишет Укринформ.

«Речь идет о статье 111-1 УКУ – коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных изменников, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде", — заметил Дехтяренко.

Например, в начале полномасштабного вторжения один житель Сумщины «привел» в окрестности Киева более 120 единиц техники захватчиков (танков, БМП, гаубиц и т.п.). Он сам вышел на врага, как только их колонны пересекли границу, и предложил стать проводником, показать безопасные пути в Киев.

После побега захватчиков коллаборант пытался избежать правосудия, но СБУ задержала предателя.

Также судья из временно оккупированного Крыма, возобновивший практику депортации народов. За лояльность к захватчикам его назначили судьей Евпаторийского городского суда. Там этот мужчина принимал незаконные решения по принудительному выдворению местных жителей в отдаленные регионы России, включая Сибирь.

"И подобных примеров более 700. Из них, по состоянию на данный момент в суд направлено 265 уголовных производств по обвинению 268 человек. Остальные сейчас на стадии расследования. В отношении 53 фигурантов уже приняты решения и назначены соответствующие меры наказания", — резюмировал представитель.

К тому же 12 лет за решеткой одному из жителей Луганщины, который передавал представителям российской армии информацию о защищавших Луганщину подразделения ВСУ.

Речь идет о том, что это ждет всех фигурантов, которые сознательно пошли на сотрудничество с врагом и надеялись, что захватчики им отблагодарят.

"Часть фигурантов получили подозрение заочно. Но могу заверить, что даже заочные очень качественно документируются и оформляются процессуально. Это позволяет привлечь каждого из фигурантов к ответственности в будущем", — подытожил Дехтяренко.

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Напомним, журналистка из Мариуполя после оккупации города решила перейти на сторону россиян – и объявили о подозрении в коллаборационизме.

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