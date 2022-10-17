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Стало известно, сколько кораблей и "Калибров" Россия держит в Черном море

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Стало известно, сколько кораблей и "Калибров" Россия держит в Черном море

Фото: Associated Press

Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове крылатые ракеты.

В Черном море на боевом дежурстве российской армии находятся 4 корабля, один из которых – носитель ракет типа "Калибр".

Об этом сегодня, 17 октября, сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 корабля и катера оккупанта, 1 из них — носитель 8 ракет "Калибр", — проинформировал он.

РФ продолжает обстреливать Украину ракетами

Сегодня, 17 октября, после обеда была вновь объявлена масштабная воздушная тревога в Украине.

Во время этой воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались взрывы. В Винницкой области ракета попала в объект критической инфраструктуры. Также сообщалось о звуках взрывов в Тернопольской области, по предварительным данным, там работали силы ПВО.

Все ракеты, летевшие на Киев после 13 часов, сбила ПВО.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
564
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