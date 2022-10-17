Стало известно, сколько кораблей и "Калибров" Россия держит в Черном море

Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове крылатые ракеты.
В Черном море на боевом дежурстве российской армии находятся 4 корабля, один из которых – носитель ракет типа "Калибр".
Об этом сегодня, 17 октября, сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
"В настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 корабля и катера оккупанта, 1 из них — носитель 8 ракет "Калибр", — проинформировал он.
РФ продолжает обстреливать Украину ракетами
Сегодня, 17 октября, после обеда была вновь объявлена масштабная воздушная тревога в Украине.
Во время этой воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались взрывы. В Винницкой области ракета попала в объект критической инфраструктуры. Также сообщалось о звуках взрывов в Тернопольской области, по предварительным данным, там работали силы ПВО.
Все ракеты, летевшие на Киев после 13 часов, сбила ПВО.
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