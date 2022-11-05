Стало известно, сколько кораблей и катеров вражеского "недофлота" маневрируют в Черном море

Носители крылатых ракет на дежурстве не зафиксированы в Черном море.
Но угроза применения ракет, в том числе с Черного моря, остается. Угроза дроновых атак тоже вполне вероятна.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Также 4 ноября 2022 Березнеговатскую общину Николаевщины вдоль линии фронта враг продолжает терроризировать атаками. Сегодня это были «Калибры» морского базирования.
Несмотря на отсутствие ракетоносителей на дежурстве, враг коварно вывел одного фрегата в море для пуска ракет. После выполнения задания он снова вернулся в базу.
Тем временем обе запущенные ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.
«Будьте бдительны, взвешены и сознательны. Берегите себя и близких, не подвергайтесь опасности, выбирайте целесообразные приоритеты. А сейчас он у нас единственный – наша Победа!», – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее "суд" во временно оккупированном Севастополе признал погибшими 17 российских моряков, служивших на затонувшем в апреле крейсере "Москва".
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