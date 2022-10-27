Стало известно, сколько кораблей и ракет Россия держит в Черном море

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 10 кораблей.
В Черном море Россия держит на боевом дежурстве 10 кораблей, среди которых наготове – 4 носителя крылатых ракет.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"В Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 10 кораблей, среди которых готовы 4 носителя крылатых ракет, из которых 2 подводные. Суммарный залп – 24 "Калибра", — говорится в сообщении.
Обстрел Украины
Россия не перестала обстреливать Украину и терроризировать гражданское население. Для атак РФ использует разного вида вооружения, в том числе тяжелую артиллерию, танки, авиацию и запуск ракет с кораблей.
Только за сегодняшнее утро в Украине была дважды объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности.
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