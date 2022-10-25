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Стало известно, сколько кораблей продолжают угрожать Украине с Черного моря

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Стало известно, сколько кораблей продолжают угрожать Украине с Черного моря

Обстановка в Черном море продолжает определяться штормовой погодой.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Группировка вражеского флота состоит из одиннадцати кораблей, среди которых 3 вдк и 2 надводных носителя "Калибров".

Ситуация продолжает быть напряженной.

Ракетный террор кафиров

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российская армия еще долго может терроризировать украинцев дронами-камикадзе "Shahed-136". Запасы ракет у россиян почти исчерпаны. Буданов подчеркнул, что ПВО успешно уничтожает дроны – сбито 70% БПЛА.

По данным Минобороны Британии, Россия, вероятно, использует большое количество иранских беспилотников Shahed-136, чтобы "пробить" все более эффективную украинскую ПВО.

Военный эксперт Олег Жданов призвал не считать количество российских ракет, а искать способы защиты от них. По его словам, летом у россиян было около 3500 ракет, сколько сейчас — неизвестно. Эксперт также дал нелестный прогноз – пока в России закончатся ракеты, она разнесет всю нашу энергосистему.

В Воздушных силах отметили, что в Украине нет противоракетной обороны, а потому лучше иранские ракеты будет уничтожать еще на складах, пока они не нанесли Украине вреда.

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Дата публикации
Просмотры
1463
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