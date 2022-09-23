Стало известно, сколько кораблей с "Калибрами" РФ держит в Черном море

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 3 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет.

В общей сложности на борту этих судов есть 28 ракет типа "Калибр".

Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Корабельная группировка вражеских войск в Черном море маневрирует вдоль юго-восточного побережья Крыма в количестве 14 единиц. На боевом дежурстве 3 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом 28 ракет, а также 2 крупных десантных корабля", - говорится в сообщении.

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