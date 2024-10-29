Стало известно, сколько коррупционеров сели в тюрьмы за время войны

После полномасштабного вторжения России в Украину вынесено почти 7 тысяч приговоров коррупционерам. Однако лишь 1,5% из них получили наказание в виде заключения, в то время как большинство избежало тюремного срока, уплатив штрафы.

Об этом сообщает "Опендатабот".

С начала полномасштабной войны в Украине вынесено 6877 приговоров коррупционерам, что значительно меньше, чем до войны. Ранее ежегодно выносилось около 2500 приговоров. В 2021 году Реестр коррупционеров пополнился на 6870 записей. С начала 2024 г. уже вынесено 1758 приговоров.

Аналитики отмечают, что такая динамика связана с тем, что в начале большого вторжения представление деклараций для должностных лиц стало добровольным, что привело к отсутствию контроля со стороны НАПК.

Статьи, по которым осуждают коррупционеров в 2024 году

Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу: 663 приговора (37,7% от общего количества). Эта цифра на треть меньше, чем в прошлом. Несвоевременная подача деклараций: 623 приговора (35,4%). По сравнению с прошлым годом количество таких нарушений выросло в 34 раза. Вероятно, эта цифра вырастет в последующие годы, поскольку данные о несвоевременных декларациях начали поступать только с апреля 2024 года, и их количество уже достигает десятков тысяч. Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов: 281 приговор (16%). Это вдвое меньше, чем в прошлом.

Приговоры коррупционерам в 2024 году

Штрафы: В 98% случаев преступникам приговорены штрафы, что составляет 1714 приговоров.

Заключение: Только 1,5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы, равное 27 приговорам.

География приговоров

Львовская область: больше всего нарушителей получили приговоры – 172 дела (9,8% от общего количества).

Винницкая область: 151 приговор (8,6%).

Одесская область: 115 дел (6,5%).

Напомним, с начала 2024 года Служба безопасности Украины открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников военно-врачебных комиссий (ВЛК).

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