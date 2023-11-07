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Стало известно, сколько критериев выполнила Украина для начала переговоров по вступлению в ЕС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Стало известно, сколько критериев выполнила Украина для начала переговоров по вступлению в ЕС

Вступление Украины в ЕС / Фото: ТСН.ua

Еврокомиссия оценивает готовность Украины к переговорам по вступлению в ЕС.

В Еврокомиссии считают, что Украина на сегодняшний день выполнила четыре критерия по предоставлению статуса кандидата на вступление в Евросоюз из необходимых семи.

Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что Украина выполнила следующие обязательства:

  • внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
  • реформа медиаотрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Какие еще критерии должна выполнить Украина

В другие три критерия входит:

  • дальнейшая борьба с коррупцией

"В документе Еврокомиссии говорится, что «Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами для поступления на государственную службу", — говорится в сообщении.

  • ограничение чрезмерного влияния олигархов

Вступление Украины в ЕС: что известно

Украина может начать переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшее время. И визит в Украину президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в субботу, 4 ноября, хороший знак для Украины.

Еврокомиссары, скорее всего, поддержат начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз, в то время как Грузия получит статус кандидата.

Добавим, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время своего недавнего визита в Киев подтвердила, что Украина близка к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

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Дата публикации
Просмотры
364
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