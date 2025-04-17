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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Стало известно, сколько людей осталось в Донецкой области

В регионе до сих пор остаются семьи с детьми.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Покровск.

Покровск. / © Associated Press

На территории Донецкой области , где продолжаются напряженные бои, остаются почти 285,5 тысячи человек. Продолжается обязательная эвакуация.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

На начало полномасштабного вторжения в Покровске по официальным данным проживало более 29 тысяч человек, в Константиновке – почти 55 тысяч человек. Сейчас в Покровске проживают 2220 человек, в Константиновке - 9324 человека.

Общее количество гражданских жителей на подконтрольной украинским властям территории Донетчины сократилось до 282,5 тысячи жителей. В 17 общинах, признанных зоной активных боевых действий, проживает около 29 тысяч гражданских жителей.

По информации властей, есть семьи с детьми. Более того, некоторые семьи после эвакуации снова вернулись на место жительства, но таких единицы.

Идет бесплатная эвакуация людей с бесплатным расселением в более безопасных регионах Украины. На прошлой неделе расселили 51 человек, в том числе 19 детей.

Как сообщалось, в Сумской области 49 сел остались без людей. Около 50 тысяч жителей приграничья Сумщины уже эвакуированы.

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