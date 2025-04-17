Стало известно, сколько людей осталось в Донецкой области

Покровск. / © Associated Press

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На территории Донецкой области , где продолжаются напряженные бои, остаются почти 285,5 тысячи человек. Продолжается обязательная эвакуация.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

На начало полномасштабного вторжения в Покровске по официальным данным проживало более 29 тысяч человек, в Константиновке – почти 55 тысяч человек. Сейчас в Покровске проживают 2220 человек, в Константиновке - 9324 человека.

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Общее количество гражданских жителей на подконтрольной украинским властям территории Донетчины сократилось до 282,5 тысячи жителей. В 17 общинах, признанных зоной активных боевых действий, проживает около 29 тысяч гражданских жителей.

По информации властей, есть семьи с детьми. Более того, некоторые семьи после эвакуации снова вернулись на место жительства, но таких единицы.

Идет бесплатная эвакуация людей с бесплатным расселением в более безопасных регионах Украины. На прошлой неделе расселили 51 человек, в том числе 19 детей.

Как сообщалось, в Сумской области 49 сел остались без людей. Около 50 тысяч жителей приграничья Сумщины уже эвакуированы.

Дата публикации 13:33, 14.04.25 Количество просмотров 74 Сумы вживую после удара! Будут ли эвакуировать город? Что сейчас происходит на месте удара? Кобзарь