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Стало известно, сколько людей осталось во Часом Яру близ Бахмута: кто они

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Стало известно, сколько людей осталось во Часом Яру близ Бахмута: кто они

Российские военные продолжают обстреливать Времен Яр

В городе Часов Яр, расположенном вблизи Бахмута, осталось менее тысячи жителей.

Большинство – это пожилые люди, которые не хотят покидать свои дома.

Об этом заявил начальник городской военной администрации Сергей Чаус, пишет «Радио Свобода».

«К сожалению, количество людей не уменьшается. В настоящее время очень медленно происходит эвакуация. 80% оставшихся – это пожилые люди. С ними очень сложно работать в этом направлении – не хотят уезжать и покидать свои дома. Поэтому эвакуация продолжается, но она замедлена на этот момент», – сказал он в эфире национального телемарафона.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения в городе ориентировочно проживало 13 тысяч человек, сейчас – около 950 человек.

Российские войска из разных видов вооружения обстреливают Часов Яр на Донбассе.

Часов Яр: как живой город

Напомним, что ранее мы писали о 10 взрывах за 40 минут: как живет прифронтовый Часов Яр, который ежедневно уничтожают кафиры.

Также ранее из города Часов Яр в Донецкой области эвакуировали всех детей.

Заметим, что после 20 часов поиска из-под завалов разбомбленного дома во Часовом Яру достали живого мужчину.

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Дата публикации
Просмотры
290
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