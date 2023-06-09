Стало известно, сколько людей погибло и пропало без вести из-за масштабных паводков на юге

Из-за сильных подтоплений, вызванных из-за подрыва Каховской ГЭС, погибли по меньшей мере пять человек. Кроме того, 13 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В Херсонской области подтоплено 48 населенных пунктов: 34 на подконтрольной Украине территории (это 3625 домов), а 14 — на временно оккупированной.

По состоянию на 9 июня эвакуированы 2412 человек. В области погибли четыре человека. Также 11 мирных жителей были травмированы в результате обстрелов во время эвакуационных мероприятий. Кроме того, без вести пропавшими числятся 13 человек.

В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Из региона эвакуировали 825 человек. В Николаевской области один человек погиб.

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июня в Каховском водохранилище после подрыва дамбы ГЭС оккупантами продолжает снижаться уровень воды. В частности, за прошедшие сутки он упал еще на один метр. В общей сложности за трое суток он снизился на 4,7 м.

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