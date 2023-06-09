Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, сколько людей погибло и пропало без вести из-за масштабных паводков на юге

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3458
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Стало известно, сколько людей погибло и пропало без вести из-за масштабных паводков на юге

Из-за паводков на юге погибли по меньшей мере пять человек. / Фото: Associated Press

Погибли жители Николаевской и Херсонской областей.

Из-за сильных подтоплений, вызванных из-за подрыва Каховской ГЭС, погибли по меньшей мере пять человек. Кроме того, 13 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В Херсонской области подтоплено 48 населенных пунктов: 34 на подконтрольной Украине территории (это 3625 домов), а 14 — на временно оккупированной.

По состоянию на 9 июня эвакуированы 2412 человек. В области погибли четыре человека. Также 11 мирных жителей были травмированы в результате обстрелов во время эвакуационных мероприятий. Кроме того, без вести пропавшими числятся 13 человек.

В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Из региона эвакуировали 825 человек. В Николаевской области один человек погиб.

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июня в Каховском водохранилище после подрыва дамбы ГЭС оккупантами продолжает снижаться уровень воды. В частности, за прошедшие сутки он упал еще на один метр. В общей сложности за трое суток он снизился на 4,7 м.

Читайте также:

Как Херсонщина спасается от затопления – спецкорреспондент ТСН. Неделя Нина Грушецкая

Как Херсонщина спасается от затопления – спецкорреспондент ТСН. Неделя Нина Грушецкая

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3458
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация