Стало известно, сколько людей погибло в Харькове в результате обстрелов в 2024 году

Местные власти собрали и проанализировали данные о российских атаках на Харьков за 2024 год.
В прошлом году враг 318 раз обстреливал город ракетами, дронами, авиабомбами, эти взрывы пробуждали горожан ночью, разрушали дома, уносили жизнь.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.
- 94 погибших, среди которых трое – дети.
- 1108 раненых, среди которых 62 – снова дети.
- Разрушенные семьи, оборванные судьбы, разбитые мечты. Это соседи, друзья, коллеги, которых мы никогда не увидим.
- 2113 сигналов воздушной тревоги, равных 3764 часам. То есть — 156 суток.
"Враг не видит перед собой границ. Его ракеты не выбирают между школой или жилым домом, больницей или детской площадкой. Для него мы все — просто цели. Но Россия не понимает главного: наш дух — несокрушимый! Каждая тревога, каждый обстрел только доказывают, что Харьков — никогда не сдающийся город-герой!", — говорится в сообщении.
Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал об угрозе россиян на Харьковщине. По его словам, армия России пытается расширить зону влияния в регионе.
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