Стало известно, сколько людей погибло в Харькове в результате обстрелов в 2024 году

Местные власти собрали и проанализировали данные о российских атаках на Харьков за 2024 год.

В прошлом году враг 318 раз обстреливал город ракетами, дронами, авиабомбами, эти взрывы пробуждали горожан ночью, разрушали дома, уносили жизнь.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.

94 погибших, среди которых трое – дети.

1108 раненых, среди которых 62 – снова дети.

Разрушенные семьи, оборванные судьбы, разбитые мечты. Это соседи, друзья, коллеги, которых мы никогда не увидим.

2113 сигналов воздушной тревоги, равных 3764 часам. То есть — 156 суток.

"Враг не видит перед собой границ. Его ракеты не выбирают между школой или жилым домом, больницей или детской площадкой. Для него мы все — просто цели. Но Россия не понимает главного: наш дух — несокрушимый! Каждая тревога, каждый обстрел только доказывают, что Харьков — никогда не сдающийся город-герой!", — говорится в сообщении.

Также читайте Российские оккупационные войска пытаются форсировать реку Оскол в Харьковской области — ВСУ

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал об угрозе россиян на Харьковщине. По его словам, армия России пытается расширить зону влияния в регионе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.