Стало известно, сколько людей пострадало после "прилета" в Харькове

Предварительно два человека пострадали в результате обстрела Киевского района Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, Россия утром 30 августа обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии . По предварительной информации, зафиксировано восемь прилетов. Есть погибшие и пострадавшие.

В результате утренних обстрелов оккупантами Харькова количество раненых возросло до 11. Жертвами вражеской атаки стали четыре человека.

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