Стало известно, сколько людей в Украине умерло из-за отравления алкоголем: статистика

В первом квартале 2021 года от алкогольных отравлений умерло 580 украинцев.

В 2020 году 2513 украинцев умерло из-за употребления алкогольных напитков. Причинами смертей зачастую являются передозировки спиртными напитками и суррогатный алкоголь.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", ссылаясь на данные Госкомстата.

В Украине по сравнению с 2005 годом в четыре раза уменьшилось количество смертей от алкоголя. Тогда из-за спиртных напитков умерло 10216 человек.

"Если в середине 2000 алкоголем каждый день фатально травилось в среднем по 28 граждан, то теперь — по 7. За 16 последних лет алкогольная интоксикация убила 81 447 человек", — говорится в сообщении.

Фото: Опендатабот

Среди причин смерти, что традиционно связываются с выпивкой, больше жизней за это время унесла только сердечная недостаточность — суммарно 85 203 смертей от алкогольной кардиомиопатии. В первом квартале 2021 от алкогольных отравлений уже умерло 580 украинцев.

Напомним, в Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в магазинах.

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