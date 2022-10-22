Стало известно, сколько населения Украины нуждается гумпомощи: цифры от ООН впечатляют

Почти 18 миллионов украинцев или более 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом сообщила на заседании Совета Безопасности ООН постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, пишет Укринформ.

Около 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, из них – 6,2 млн – внутренне перемещенные лица и почти 7,7 млн беженцы. По данным ЮНИСЕФ, с начала полномасштабного вторжения пострадали около 5,7 млн детей школьного возраста, в том числе 3,6 млн – из-за закрытия учебных заведений.

Зафиксировано более 630 атак на медучреждения, что лишает больных доступа к лекарствам и лечению.

Ранее ООН и гуманитарное сообщество в координации с властями разработали конкретный план на зиму, где предусмотрен ремонт жилых зданий в прифронтовой зоне и обеспечение людей одеялами, матрацами, одеждой, генераторами для школ, отопления для больниц.

«Работа продолжается. Наша цель – сделать так, чтобы гражданские лица имели безопасное, достойное и теплое место для проживания в течение зимних месяцев», – заявила Дениз Браун.

Структуры ООН охватили разной помощью более 13 млн человек по всей стране.

По оценкам Министерства здравоохранения Украины и ВОЗ, около 10 млн человек нуждаются в психологической поддержке из-за травм, полученных в результате войны. Речь идет о женщинах и девушках, пострадавших от сексуального насилия, детях, ежедневно слышащих сирены воздушной тревоги, семьях, вынужденных выживать в сложных условиях войны.

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Напомним, что ранее Дениз Браун сообщила о "полном опустошении" в пострадавших от войны районах Украины и постоянно меняющихся масштабах гуманитарного кризиса там. Она глубоко озабочена будущим наступлением зимы.

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