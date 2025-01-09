Стало известно, сколько осенью 2024 года россияне убили гражданских в Украине — ООН

Заместитель Верховного комиссара ООН Нада аль-Нашиф представила в Женеве обновленную версию доклада Совета по правам человека о войне в Украине в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет Укринформ.

По данным заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека, за это время российские атаки привели к гибели в Украине 574 гражданских лиц.

Российские обстрелы и бомбардировки также нанесли ущерб ключевым объектам инфраструктуры.

Аль-Нашиф указала на рост количества грубых нарушений международного гуманитарного права, "включая вероятные военные преступления".

Она отметила, что украинские военнопленные, "как мужчины, так и женщины, рассказали о широко распространенных и систематических пытках... жестоких избиениях, поражении электрическим током, удушении и длительном одиночном заключении". Большинство также сообщали о сексуальном насилии, включая изнасилование и принудительное обнажение.

Заместитель Верховного комиссара выразила глубокую обеспокоенность относительно значительного увеличения количества сообщений о казнях украинских военнослужащих, захваченных россиянами в плен. "Потери без суда и следствия являются военным преступлением. В течение отчетного периода УВКПЧ зафиксировало 62 таких казней в 19 отдельных инцидентах", — добавила она.

По данным Мониторинговой миссии ООН, с февраля 2022 года в результате войны в Украине погибли более 12 300 гражданских лиц (в том числе более 650 детей) и по меньшей мере 27 800 получили ранения.

Кроме того, были повреждены или разрушены более 700 медицинских и 1500 образовательных учреждений.

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Напомним, ранее уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике документ ООН. Об этом говорилось на фоне ознакомления с 41-м периодическим докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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