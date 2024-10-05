Стало известно, сколько повесток отправили "Укрпочте"

Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало еще 70 тысяч повесток, которые "Укрпочта" отправит военнообязанным. Первые 6 тысяч повесток компания получила в середине сентября.

Сообщают источники Ukrainian Military Pages в этих ведомствах.

Сформированные реестром повестки подписаны электронными подписями начальников ТЦК и имеют QR-код, который можно проверить с помощью камеры смартфона и приложения "Резерв+".

По информации UMP, в алгоритмах формирования повесток обнаружены некоторые проблемы. В частности, они формируются на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также тех, кто уже призван на военную службу.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

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