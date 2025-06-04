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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Стало известно, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Харькову.

На данный момент известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе Харькова в результате атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

По уточненной информации ситуационного центра, для ударов по Харькову 4 июня 2025 ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

  • На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также пылал частный дом.

  • На сегодня известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.

  • На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры.

Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 ранены, из них трое детей.

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