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- Украина
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Стало известно, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Харькову.
На данный момент известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе Харькова в результате атаки.
По уточненной информации ситуационного центра, для ударов по Харькову 4 июня 2025 ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также пылал частный дом.
На сегодня известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе.
На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры.
Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 ранены, из них трое детей.