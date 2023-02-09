Стало известно, сколько российских генералов погибло на войне в Украине

По словам японского генерала Киефуми Ивата, такое количество погибших генералов "невероятно велико" и ослабляет боевой дух солдат.

В войне России против Украины, вероятно, погибло более 20 российских генералов.

Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы.

По предварительной информации, во время войны в Украине погибло более двух десятков генералов российской армии.

По словам японского генерала в отставке, бывшего начальника штаба Сухопутных сил Киефуми Ивата, такое количество погибших генералов "невероятно велико". Он добавил, что гибель высших чинов армии РФ ослабляет боевой дух солдат.

Отметим, что в августе 2022 года британская разведка сообщала о десяти погибших в Украине российских генералах.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины потеряла 13 генералов. "За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", – подчеркнул Жданов.

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