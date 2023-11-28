Стало известно, сколько с начала полномасштабного вторжения РФ обезврежено взрывоопасных предметов

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 6 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 5 ед. взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 0,03 гектара.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 25 тыс. 392, в Киевской области — 9 тыс. 400, в Донецкой области — 9 тыс. 391, в Николаевской области — 6 тыс. 598, в Херсонской области — 9 тыс. 406, в Черниговской области — 5 тыс. 145, в Сумской области 2 тыс. 774, Черкасской области – 1 тыс. 379.
Об этом сообщает ГСЧС.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 458 262 ед. взрывоопасных предметов и 2 тыс. 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тыс. 130 ед. авиационные бомбы. Обследована территория площадью более 110 тыс. 445 гектар.
"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона — 101", — накормят спасатели.
Напомним, ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины. Спасатели советуют сверяться с ней, чтобы не попасть в неприятности во время поездок по регионам страны.
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