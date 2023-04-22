Стало известно, сколько с начала полномасштабного вторжения удалось обнаружить тела украинских воинов.

Поисковые группы ВСУ с начала полномасштабной агрессии они отработали более 600 локаций и обнаружили около 500 тел украинских героев.

Об этом заявил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ полковник Владимир Лямзин, пишет Укринформ.

«С начала полномасштабного вторжения и по 20 апреля этого года чуть менее полутысячи тел наших погибших защитников были найдены именно нашими военными поисковыми группами и чуть более полутысячи тел кафиров было собрано и доставлено в определенные места хранения», — сообщил Лямзин, добавив, что отработано почти 600 локаций поисковиками.

Поисковые группы военнослужащих проводят работу там, куда не могут добраться поисковики офиса Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести.

Военные, привлекаемые к выполнению таких задач, проходят соответствующую подготовку.

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«Все специалисты наших групп проходят соответствующую подготовку, они изучают основы тактической медицины, основы противоминной деятельности для того, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации и сохранить личный состав, изучают вопросы судебной археологии и норм международного гуманитарного права», — резюмировал Лямзин.

Напомним историю украинского бойца, которого отыскали родственники благодаря фото в соцсетях, выложенным неравнодушным знакомым Иваном. Военный исчез у Бахмута в конце февраля. Из-за утраты памяти в результате тяжелого ранения он не искал своих родных.

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