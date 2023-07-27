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Стало известно, сколько средств получила Николаевщина для восстановления инфраструктуры

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Стало известно, сколько средств получила Николаевщина для восстановления инфраструктуры

Ким рассказал о планах на ремонты в Николаевской области / Фото: Виталий Ким

Николаевская область получила от государства около 2,5 миллиарда гривен на восстановление объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения.

Об этом сказал глава ОВА Виталий Ким на брифинге, — пишет Укринформ.

«Николаевская область в 2023 году за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии получила финансирование в размере 626 млн 826 тыс. грн на восстановление пяти объектов социальной инфраструктуры (три больницы и две школы). Кроме того, еще три школы и два детских сада будут восстановлены Агентством по восстановлению Украины. Для этого выделено 668 млн грн», – рассказал Ким.

Также согласовано выделение средств за счет Фонда реконструкции сетей водоснабжения в Николаеве. Речь идет об 1 миллиарде 210 млн, из них на 2023 год – около 670 млн грн.

«Это большой проект, и мы будем его воплощать как минимум два года – этот и следующий. Но это не будет влиять на водоснабжение города», – подчеркнул глава ОВА.

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии создан в 2023 году в составе специального фонда государственного бюджета. Его первоочередной задачей является восстановление уничтоженных или поврежденных жилищных объектов и строительство или ремонт объектов критической инфраструктуры.

В частности, террористическая армия РФ нанесла ракетные удары по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск", повреждена инфраструктура трейдеров.

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Дата публикации
Просмотры
3395
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