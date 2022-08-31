Стало известно, сколько Украина накопила газа и хватит ли его для прохождения зимы

К середине октября, по прогнозным расчетам, Украина накопит около 14 млрд кубометров газа.

По состоянию на конец августа 2022 года Украина имеет в своих подземных хранилищах (ПХГ) 13 млрд куб. м газа.

Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в ПХГ 13 млрд кубометров газа. До 15 октября, по прогнозным расчетам, будет около 14,4 млрд кубометров газа. С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось", — сказал он.

В то же время, по словам Макогона, фактор военной угрозы повышает риски стабильного прохождения отопительного сезона, так что дополнительные объемы импорта будут целесообразными.

"Как оператор ГТС мы можем заверить, что транспортные маршруты для приема газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту объемом 54 млн. кубометров в сутки. Надеемся, коллеги из "Нафтогаза" смогут воспользоваться этими возможностями для закупки газа", — сказал Макогон.

Напомним, Верховная Рада согласила направить кредит от Канады на покупку газа для отопительного сезона.

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