Стало известно, сколько украинцев доверяют телемарафону — опрос

У украинцев снизилось доверие к телемарафону "Единые новости".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным социологии, с 69% до 48% стало меньше доверяющих ему (вместо этого с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет), говорят авторы исследования.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что "нынешняя динамика показывает запрос общественности на переосмысление функционирования телемарафона".

Между тем между маем 2022 года и октябрем 2023 года стало с 68% до 60% меньше тех, кто считает, что дела в Украине развиваются в правильном направлении (в частности, с 32% до 17% стало меньше тех, кто говорит о безусловно правильном). направление).

В то же время доля тех, кто считает, что дела обстоят в неправильном направлении, выросла с 16% до 29%.

"Независимо от региона проживания примерно одинаковая доля населения (58-61%) считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Также во всех регионах 27-31% считают, что дела, наоборот, двигаются в неправильном направлении", — говорится в сообщении.

Социологи также отмечают, что с мая 2022 года по октябрь 2023 среди институтов безусловно доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры: сейчас 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года было 98%), а 87% доверяют волонтерам.

Кроме того, в Украине доверие президенту упало с 91% до 76%, доверие к правительству — с 74% до 39%, а доверие к Верховной Раде — с 58% до 21%.

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