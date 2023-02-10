Стало известно, сколько украинцев эвакуировали после землетрясения в Турции

Запросы на эвакуацию из зоны землетрясения в Турции дали 62 украинца.

Посольству Украины в этой стране уже удалось организовать выезд 12-ти.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднарь, — пишет Укринформ.

«У нас есть запрос на эвакуацию и помощь около 62 человек. Вчера 12 человек удалось вывезти с помощью наших коллег, знакомых, которые там имели транспорт. На сегодняшний день установлена связь с 96 лицами, гражданами Украины. Сейчас мы ждем информации еще по 22», — отметил украинский дипломат.

Украинские консулы 9 декабря выехали в провинцию Хатай. Они везут гуманитарную помощь, также будут готовы эвакуировать наших граждан в более безопасные провинции.

Есть информация, что до пяти граждан Украины могут находиться под завалами. Но я думаю, что это очень предварительная информация. И мы будем знать это позже, когда проверят места жительства украинцев», — резюмировал чиновник.

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Сейчас продолжаются поиски. В общей сложности в операции принимают участие 120 тыс. спасателей и более 12 тыс. единиц техники, а также 160 самолетов и 20 кораблей.

Добавим, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение.

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