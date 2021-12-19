Стало известно, сколько украинцев получили обе дозы вакцины против коронавируса

Старики находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19.

В Украине только 33% человек старше 60 лет получили обе дозы вакцины против коронавируса.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, пишет Укринформ.

“Среди приоритетных групп самый низкий показатель (вакцинации — ред.) у людей в возрасте от 60 лет: 37% из них получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, обе дозы получили всего 33%. Восемь из десяти умерших от коронавирусной болезни за весь период пандемии в Украине — люди старше 60 лет”, — сказал Комарида.

Старики находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19.

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“Кроме этого, COVID-19 может привести к обострению существующих заболеваний и появлению новых, что особенно опасно для людей старшего возраста. Мы еще раз призываем: помогите пожилым людям вакцинироваться, ведь это единственный способ оградить их от тяжелого течения и смерти от COVID-19”, — добавил он.

В Украине 95% педагогов вакцинировано против COVID-19 как минимум одной дозой, 86% получили обе дозы.

По крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19 получили 88% медиков, а завершили вакцинацию 72%.

Ранее сообщалось, компания Pfizer опубликовала результаты лабораторных исследований, свидетельствующих о том, что после третьей дозы вакцины уровень титра антител возрастает в достаточном количестве, чтобы нейтрализовать вирус варианта "Омикрон".

После этого 14 декабря Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, в Украине обнаружили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса — "Омикрон". Речь идет о женщине, которая вернулась из ОАЭ, где, вероятнее всего, и могла инфицироваться "Омикроном", поскольку контактировала с больными этой мутацией.

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