Стало известно, сколько украинцев получили "тысячу Зеленского" через Укрпочту

Еще миллион граждан смогут воспользоваться этой программой до конца февраля 2025 года

В декабре 2024 года почти миллион украинцев воспользовались программой "Зимова єПідтримка", получив 1000 гривен помощи через Укрпочту.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"Благодаря Укрпочте люди могут получить помощь в тех регионах, где нет банков, доступа к интернету или мобильной связи. В декабре через почтового оператора "Зимову єПідтримку" получили уже миллион украинцев, среди них жители прифронтовых территорий и люди с инвалидностью", — заявила министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Программа позволяет получить 1000 гривен при выплате пенсии или социальной помощи без подачи заявления. Деньги можно потратить в отделениях Укрпочты на товары, услуги, оплату коммунальных платежей или пополнение мобильных счетов.

Кто может получить выплаты через Укрпочту:

Лица в возрасте 60+, получающие пенсии через Укрпочту.

Люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп, получающих пенсию по инвалидности или социальной помощи.

Лица с инвалидностью с детства 1-й и 2-й групп.

Люди, получающие доплату по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А.

Лица, получающие пенсии или соцвыплаты через Укрпочту на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, если граждане подадут заявку на получение тысячи от Зеленского, находясь за границей, они обязаны вернуть полученные денежные средства.

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