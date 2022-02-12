Стало известно, сколько украинцев в возрасте 60 вакцинированные от COVID-19 хотя бы одной дозой

Мобильные бригады начали выезжать в громады с малым охватом прививками пожилых людей с 10 января.
В Украине только 40,2% людей в возрасте 60+ вакцинированы от COVID-19 хотя бы одной дозой, двумя дозами привито 38,5%.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Для того чтобы защитить от тяжелых последствий болезни пожилых людей в маленьких селах, где доступ к пунктам прививки может быть ограничен, у общины, в которых привиты менее 25% пожилых жителей, ежедневно выезжают мобильные бригады по вакцинации.
За прошедшую неделю с 31 января по 4 февраля мобильные бригады совершили 3 244 таких выезда, во время которых было сделано более 31 тыс. прививок.
В целом с 28 января по 4 февраля в Украине было совершено 90 635 прививок людям в возрасте 60+ (без учета города Киева), треть из них — благодаря работе мобильных бригад.
Мобильные бригады начали выезжать в громады с малым охватом прививками пожилых людей с 10 января. Они уже совершили 11 тыс. выездов, во время которых сделали около 120 тыс. прививок.
Мобильные бригады могут использовать для прививки любую имеющуюся в Украине вакцину от COVID-19 — CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna или AstraZeneca, в том числе для прививки маломобильных граждан.
Министерство здравоохранения предоставило официальное разъяснение по поводу того, что разрешено открывать флакон с многодозной вакциной с приходом первого пациента, не дожидаясь минимально необходимого количества для использования этого флакона. Всю остаточную вакцину в случае необходимости можно утилизировать в установленном порядке. Это позволяет обеспечить прививку всем желающим.
Как сообщалось, половина взрослого населения Украины уже вакцинировалась против COVID-19, сообщили в Минздраве. Кроме того, на 2022 год запланирована вакцинация 70% взрослого населения страны, в том числе 80% людей старшего возраста, для которых коронавирусная болезнь может быть особенно опасна.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.