Стало известно, сколько украинцев выехали за границу из-за войны

Стало известно, сколько украинцев выехали за границу из-за войны

Более 1,2 миллиона граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС.

Более 6 млн. 200 тыс. украинцев были вынуждены бежать от войны за границу.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян, пишет департамент коммуникации МВД Украины.

По последним данным, более 6 млн 200 тысяч (6 223 821) украинцев убегали от войны, а более 5 миллионов (5 358 079) переехали в страны ЕС. Наибольшее количество людей (3357984) переехало в Польшу, и по меньшей мере половина из них там и остается. Более 1,2 миллиона граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС», — сообщила заместитель министра.

Это достаточно серьезная нагрузка на европейские страны. К примеру, только в Чехии украинцы получили 344 тыс. виз для временного проживания. Эта цифра соразмерна трем процентам населения Чешской Республики.

Министерство внутренних дел, сотрудничая с европейскими институтами, постоянно проводит анализ и отслеживает тенденции преступлений связанных с торговлей людьми. Особенно это касается незащищенных слоев населения: людей с инвалидностью, ветеранов войны, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, пожилых людей и пенсионеров.

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Мэри Акопян подчеркнула, что из-за массовых миграционных процессов существует высокий риск торговли людьми. Граждане Украины, вынужденные покинуть страну в результате полномасштабного российского вторжения, сталкиваются с риском стать жертвами торговли людьми. В первую очередь высока вероятность втягивания вынужденных переселенцев в преступную деятельность или трудовую эксплуатацию.

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