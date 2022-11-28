Стало известно, сколько украинцев зарегистрировались как беженцы в Европе

В Европе количество граждан Украины, зарегистрированных как беженцы, достигло более 4,75 миллиона человек.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на данные Агентства по делам беженцев ООН.

По информации должностных лиц этой организации, количество зарегистрированных беженцев из Украины в странах Европы достигло 4 751 065 человек.

Статистические данные составляются преимущественно на основе данных, предоставленных местными властями европейских государств. В этом случае речь идет о данных по состоянию на 22 ноября – информация обновляется еженедельно в среду.

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Напомним, опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

Впрочем, в Польше аж 58% украинцев снимают жилье за свой счет. За средства польского государства живут всего 5% украинских беженцев.

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