Стало известно, сколько украинской территории требует разминирования

Указанные территории нанесены на карту.
С началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные опасные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины.
Об этом говорится в сообщении Ассоциации саперов Украины в Facebook.
Все данные обрабатываются на базе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.
По состоянию на 21 марта 2022 г. нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет по меньшей мере 82 525 квадратных километров.
Указанные территории нанесены на карту.
После победы эти территории будут подлежать гуманитарному разминированию. Эта тяжесть также ляжет на плечи украинцев.
"Это только предварительные расчеты, и мы продолжаем работу", — говорится в сообщении.
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