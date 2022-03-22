Стало известно, сколько украинской территории требует разминирования

Указанные территории нанесены на карту.

С началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные опасные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации саперов Украины в Facebook.

Все данные обрабатываются на базе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.

По состоянию на 21 марта 2022 г. нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет по меньшей мере 82 525 квадратных километров.

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Указанные территории нанесены на карту.

После победы эти территории будут подлежать гуманитарному разминированию. Эта тяжесть также ляжет на плечи украинцев.

"Это только предварительные расчеты, и мы продолжаем работу", — говорится в сообщении.

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