Стало известно, сколько украинцев имеют пенсию менее 4 тысяч

В Украине обнародовали данные о численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий . Стало известно, что более трети (35,3%) украинцев получают ежемесячно менее 4 тысяч гривен.

Что известно о ситуации с пенсиями в Украине в октябре 2025 года, сообщили в Пенсионном фонде.

Отмечается, что в октябре прошлого года эта цифра была значительно меньше - лишь 17,35% пожилых людей получали пенсию в размере менее 4 тысяч гривен.

Кроме того, 3,66% пенсионеров получают пенсионную выплату до 3 тысяч гривен. Однако еще год назад количество таких лиц составило 25,8%.

Выплаты от 4 до 5 тысяч гривен получают 20,6% пенсионеров. Меньше трети украинцев (29,1%) получают от 5 до 10 тысяч гривен пенсии.

Кроме того, в Украине изменилось количество пенсионеров. Если в прошлом году было 10,3 таких людей, тогда как в октябре этого года - 10,2 млн. Тем временем работающих пенсионеров осталось неизменным - 2,8 млн.

Заметим, за год средняя пенсия выросла до 6436,8 грн – от 5851,9 грн.

Напомним, планируется, что 1 марта 2026 года в Украине состоится индексация пенсии. Благодаря этой процедуре государство повышает выплаты пенсионерам, чтобы частично компенсировать удорожание товаров и услуг за последний год.