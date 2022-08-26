Стало известно, сколько уже учебных заведений имеют Интернет в укрытиях

4032 школы подали заявки на участие в программе Wi-Fi в укрытиях.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в сообщении в Telegram-канале.

962 учебных заведения уже имеют интернет в укрытиях, другие — получат его вскоре.

«В целом есть неплохие результаты. Если вы представитель одного из учебных заведений, заполняйте онлайн форму и получайте оборудование для Wi-Fi», — говорится в сообщении.

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Ранее Жданов объяснил, где лучше прятаться во время обстрелов, если нет бомбоубежищ.

Напомним, в Харькове школы не откроются для учащихся.

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