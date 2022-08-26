Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, сколько уже учебных заведений имеют Интернет в укрытиях

Дата публикации
Просмотры
408
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Стало известно, сколько уже учебных заведений имеют Интернет в укрытиях

Фото: Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

4032 школы подали заявки на участие в программе Wi-Fi в укрытиях.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в сообщении в Telegram-канале.

962 учебных заведения уже имеют интернет в укрытиях, другие — получат его вскоре.

«В целом есть неплохие результаты. Если вы представитель одного из учебных заведений, заполняйте онлайн форму и получайте оборудование для Wi-Fi», — говорится в сообщении.

Ранее Жданов объяснил, где лучше прятаться во время обстрелов, если нет бомбоубежищ.

Напомним, в Харькове школы не откроются для учащихся.

Читайте также:

В Луцке проверили укрытие в школах и дали инструкции учителям

В Луцке проверили укрытие в школах и дали инструкции учителям

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация