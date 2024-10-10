Стало известно, сколько в обстреливаемой врагом Константиновке Донецкой области остается детей

Враг каждый день обстреливает город.

В обстреливаемой врагом Константиновке Донецкой области по состоянию на 9 октября остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей.

Об этом сообщил в телеэфире начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет Укринформ.

«Сейчас в Константиновке остается 17 800 человек, в том числе 340 детей. Только за месяц более двух тысяч человек уехали», — сказал глава области.

Он напомнил, что с понедельника, 7 октября, в городе Константиновка объявлен усиленный комендантский час, который длится с 15.00 до 11.00 утра следующего дня.

Филашкин подчеркнул, что введение такого комендантского часа было с одной целью – «сохранить жизнь людей».

Потому что враг каждый день обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами. Очень большое количество людей, к сожалению, каждый день страдают от этого – погибают и ранены, констатировал руководитель ОВА.

Напомним, что сегодня, 8 октября, кафиры ударили по густонаселенному району Харькова. Известно о двух погибших и троих раненых.

Ранее сообщалось, что в Константиновке был введен жесткий комендантский час.

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