Стало известно, сколько водителей на польской границе изъявили желание эвакуироваться в Украину

Мининфраструктуры и Госпогранслужба решают юридические вопросы, чтобы вернуть украинских водителей в Украину на некоторое время.

Около 20 водителей, застрявших на границе Польши и Украины из-за забастовки польских перевозчиков, заявили о желании эвакуироваться.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет РБК-Украина.

"Мы вчера объявили о возможности того, чтобы забрать некоторых водителей в Украину. На сегодняшний день есть около 20 водителей, которые согласились и написали о том, что хотят поехать в Украину на определенный период времени", — заявил замминистра.

Как отметил Деркач, водителям, желающим эвакуироваться, помогут пересечь границу в оба направления.

Как будут эвакуировать водителей с польской границы

"Когда мы говорим о возвращении водителей, мы говорим и о юридической составляющей. Мы вас забираем, привозим, это однозначно в юридической плоскости того, что вы должны пересечь границу в Украину и обратно к грузовику. Этот вопрос мы однозначно юридически должны решать", — заявил Деркач.

По словам замминистра, сейчас вопрос о юридической составляющей уже обсуждается с Госпогранслужбой.

"Они (Госпогранслужба, — ред.) так же хотят помочь и понимают в каких условиях вы находитесь. Это фактически их решение о предоставлении разрешения о пересечении границы", — добавил Деркач.

Следует отметить, что для эвакуации необходимо заполнить соответствующую форму по ссылке.

Напомним, ранее заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач заявил, что Министерство инициирует создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе с Польшей из-за блокирования пунктов пропуска. Сейчас известно уже о двух умерших водителях на границе. Деркач говорит, что в течение всего времени блокирования украинско-польской границы Украина не раз поднимала этот вопрос на разных уровнях. Было предложено множество вариантов компромисса, однако урегулировать ситуацию так и не удалось.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.