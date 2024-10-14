Стало известно, сколько военных уехали на отдых за границу и не вернулись

Такие военнослужащие учтены, как ушедшие в СЗЧ.

С начала полномасштабной войны 46 украинских военных уехали за границу на отдых и не вернулись назад.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос издания "Следство.Инфо ".

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"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались назад в Украину после отдыха за границей", — говорится в ответе на запрос.

Такие военнослужащие учтены, как самовольно покинувшие воинские части (ушли в СЗЧ ).

В Главном управлении Военной службы рассказали, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях. Их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица. Кроме того, военные не имеют ограничения по времени отпуска. А для выезда им необходимо предоставить только разрешение командира воинской части о выезде в другую страну.

Напомним, что 9 октября, работники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, журналиста и блогера Сергея Гнездилова, ранее публично заявившего о СЗЧ.

ТСН.ua напомнил, что известно о Гнездилове и почему он решился на такой поступок.

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