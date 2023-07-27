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Стало известно, сколько ВОЗ с начала войны доставила в Украину медицинских средств

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Стало известно, сколько ВОЗ с начала войны доставила в Украину медицинских средств

ВОЗ оказывает поддержку органам власти и медицинским работникам в профилактике заболеваний, передаваемых через воду / Фото: flickr.com

С начала полномасштабного вторжения России Всемирная организация здравоохранения доставила в Украину около 3300 тонн медицинских средств.

Об этом заявил представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, пишет Укринформ.

ВОЗ организовала ряд конвоев с помощью в недавно освобожденные и подконтрольные украинскому правительству пострадавшие районы в виде медикаментов, средств для оказания неотложной помощи. С 24 февраля 2022 года ВОЗ доставила в Украину около 3300 метрических тонн медицинских средств”, — рассказал он.

Говоря о последствиях подрыва россиянами Каховской дамбы, доктор Хабихт отметил, что ВОЗ оказывает поддержку органам власти и медицинским работникам в профилактике заболеваний, которые передаются через воду, и работает над мониторингом возможных вспышек недугов.

“Наша команда предоставила Херсонской и соседним областям наборы для борьбы с холерой... Другие медицинские средства доставлены в четыре больницы, которые будут оказывать помощь около 11 тыс. пациентов... Наша команда также помогает Минздраву и Центру медицины катастроф Украины координировать работу более 100 волонтеров -медиков в Херсонской и Николаевской областях”, — отметил Хабихт.

Представитель ВОЗ в Украине уточнил, что для оценки потребностей в этой области организация осуществила миссию в Николаевскую область, посетившую центры первичной медицинской помощи, центры для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и психиатрическую больницу.

“Предыдущие результаты указывают на то, что жители Херсонской области, проживающие в центрах для ВПЛ, нуждаются в большей психологической и психосоциальной поддержке. Опрошенные ВПЛ отмечают тревожность, частые перепады настроения, нарушения сна. Помощь со стороны ВОЗ в этой чрезвычайной ситуации продолжается», – сказал представитель ВОЗ в Украине.

Ранее стало известно, что в медицинских учреждениях по всей территории США быстро распространяется смертельная грибковая инфекция – Candida Auris или C. Auris, которая может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

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Дата публикации
Просмотры
2788
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