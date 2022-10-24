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Стало известно, сколько вражеских кораблей находятся в Черном море

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Стало известно, сколько вражеских кораблей находятся в Черном море

Фото: Facebook/Военно-Морские силы Украины

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров.

Среди них 3 крупных десантных корабля и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 16 «Калибров».

Об этом пишет оперативное командование «Юг"

«Не решаются выходить из своей «зоны комфорта», сдержанные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, а также опасением наших средств поражения, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг уменьшил количество ракетоносителей в Черном море, но не время терять бдительность.

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Дата публикации
Просмотры
410
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