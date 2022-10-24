Стало известно, сколько вражеских кораблей находятся в Черном море

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров.
Среди них 3 крупных десантных корабля и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 16 «Калибров».
Об этом пишет оперативное командование «Юг"
«Не решаются выходить из своей «зоны комфорта», сдержанные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, а также опасением наших средств поражения, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что враг уменьшил количество ракетоносителей в Черном море, но не время терять бдительность.
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