Стало известно, сколько вражеский флот продолжает держать наготове носителей ракет.

Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове два надводных и один подводный носитель ракет.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров". Для массовости на чередование добавлен большой десантный корабль.

«Угроза ракетных ударов, диверсионных мер и проявлений, как и артиллерийских обстрелов, в районах географически достижимых враждебными средствами поражения остается актуальной. Не пренебрегайте сигналами тревог. Учитывайте, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях. Будьте сознательны и внимательны, не оставляйте без уведомления компетентных органов подозрительную деятельность, предметы или лиц. Итого в одном стремлении идем к Победе!», — говорится в сообщении.

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Напомним, что ВСУ "скорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.

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