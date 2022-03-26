Стало известно, сколько за первый месяц войны с Россией погибло украинских железнодорожников

Трое железнодорожников находятся в плену.
Первый месяц войны с Россией унес жизни 54 железнодорожников.
Об этом рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в сообщении Telegram-канали.
Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести.
И еще трое находятся в плену.
"И это самая трудная для меня сторона войны" — добавил он.
Также чиновник рассказал, что при ремонте контактной сети в результате взрыва погибла железная дорога 1974 г.р. и ранен железнодорожник 1972 г.р. У раненого железнодорожника состояние тяжелое, он отправлен в больницу.
"Да, у того что железная дорога работает по графику есть цена. И это самая высокая цена, она измеряется жизнями наших железнодорожников. Разве еще кому-то не ясно, что мы будем идти до конца, до победы, мы не остановимся. Закрытое небо поможет нам сохранить жизнь наших железнодорожников, самое дорогое, что у нас есть", — заметил Камышин.
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